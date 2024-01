Touristen filmen extrem seltenen Albino-Omurawal

Tierart wurde 2003 zum ersten Mal beschrieben

Der Omurawal ist eine erstmals im November 2003 beschriebene Art der Furchenwale, die zu den Bartenwalen gehören. Die Typusexemplare der Art wurden in den späten 1970er-Jahren im Japanischen Meer, in der Salomonensee und in der Nähe der Cocos Islands gefangen.