Mit Herzblut für junge, moderne Wirtshauskultur

Reservierungen sind nötig

Man kombinierte das Alte mit neuen Materialien und Ideen, so dominiert ein unschlagbares Vintage-Flair die trendige Location. Was aber wird die Gäste irritieren? „Dass wir alle Schüler sind“, lacht Druckenthaner. Was werden sie genießen? „Regionale, saisonale Küche – vom Aperitif bis zum Menü.“