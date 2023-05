„In der Gastronomie wird es demnächst tuschen“

Christoph Held führt am Siriuskogel in Bad Ischl ein erfolgreiches Haubenlokal, in das Gäste aus ganz Österreich strömen. Aber ihm fehlt Personal, er sieht die Gastro-Branche in der Krise - und will gegensteuern. Mit einem Projekt für die Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024.