Frühling kratzt wieder an der 30-Grad-Grenze

Allergiker haben nichts zu Lachen

Denn, dass es im April dreimal Temperaturen weit über 25 Grad gibt, – man spricht dann übrigens in der Meteorologie von einem Sommertag – ist mehr als ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist auch der frühe und lange Blütenflug – davon können Allergiker in den vergangenen Wochen ein Lied singen. Die Pollenbelastung in Oberösterreich bleibt auch weiter sehr hoch. So liegen in unserem Bundesland aktuell die Belastungen laut Pollenwarndienst in einer vierstufigen Skala zwischen zwei und vereinzelt auch drei.