Hofer heizt mit Posting Spekulationen um FPÖ an

Als Gentleman solle man auch zugeben, wenn man falsch gelegen ist, so der Beitrag von Hofer, denn er selbst unkommentiert ließ und lediglich als „Netzfund“ auswies. Dass er genau das nicht tue und niemals bereit sei, Verantwortung zu übernehmen, warf ÖVP-Obmann Karl Nehammer Kickl vergangene Woche in der „ZiB 2“ vor. Neben den direkten Attacken auf den FPÖ-Chef ließ der Kanzler dabei auch mit Signalen an dessen Partei aufhorchen. Er erklärte, dass nicht alle so denken so würden wie Kickl - und nannte dabei Norbert Hofer namentlich.