Hofer verteidigt Kickl und flirtet mit der Hofburg

Auch die Aufregung rund um ein Video der Freiheitlichen Jugend kann Hofer nicht nachvollziehen, etwa was die Bildsprache betrifft. Die Kritiker säßen dabei einer „kognitiven Verzerrung“ auf, findet er. Die „so genannten Hitler-Frisuren“ würden sogar bei einer Google-Suche unter den Frisuren-Trends dieses Jahres aufscheinen. Und auch ein Fackelzug sei nicht per se böse, nur weil er von Freiheitlichen organisiert werde. Hofer verwahrt sich auch dagegen, dass der Balkon der Hofburg in erster Linie ein „Hitler-Balkon“ sein soll.