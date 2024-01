Dieses Unternehmen macht sich für Koralmbahn fit

Das Gewerbezentrum KIZ Ost am Klagenfurter Südring wurde für die Koralmbahn um insgesamt 38 Hektar erweitert. Der neue Wirtschaftsraum „Area Süd“ wird dadurch nach Westen – in Richtung Ebenthal – vergrößert. Viele Firmen sollen sich ansiedeln. Klagenfurt will wirtschaftlich gerüstet sein.