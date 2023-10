Koralmbahn: So will Klagenfurt attraktiver werden

Wie sich Klagenfurt für die Koralmbahn rüsten soll, wurde am Donnerstag in der Wirtschaftskammer diskutiert. Die Bahn geht 2014 in den Güterbetrieb, 2025 können auch Personen den Zug borden. Die Area Süd wurde gegründet, ab 2025 wird ein neuer Wirtschaftsraum geschaffen. Und der soll genutzt werden: Im Sommer-Tourismus ist Kärnten sowieso die Nummer 1 in Österreich, die Stärken soll noch verbessert werden. Mit neuen Angeboten soll vielen Besuchern schmackhaft gemacht werden, wie schön eine Familie in Klagenfurt leben kann.