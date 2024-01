Verhärtete Fronten bei IT-Lohnverhandlungen

Laut der Gewerkschaft GPA boten die Arbeitgeber zuletzt ein Plus von 6,25 Prozent auf die IST-Gehaltssumme und 7,25 Prozent auf die kollektivvertraglichen Mindestgehälter an. Verhandlungsgrundlage sei jedoch die durchschnittliche Jahresinflation des Vorjahres von 7,75 Prozent, so die GPA.