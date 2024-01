„Der Traunstein verzeiht leider keinen Fehler“

Paar aus extrem steilem Gelände am Berg gerettet

Einen schwierigen Bergeeinsatz gab es am Wochenende auch auf dem Eibenberg bei Ebensee. Eine Wienerin und ein Linzer (je 33) hatten in Gipfelnähe über Nacht biwakiert. Beim Abstieg fanden sie wegen Schneeverwehungen die Spur nicht mehr, gerieten in extrem steiles Gelände mit hoher Lawinengefahr.