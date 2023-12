Bergsteiger stürzt am Traunstein 400 Meter in Tod

300 bis 400 Meter ist ein junger Bergsteiger am Traunstein eine Rinne hinab in den Tod gestürzt. Der 33-Jährige aus dem Linzer Großraum war am Dienstag über den Naturfreundesteig aufgestiegen, beim Abstieg über die Moaralm dürfte er ausgerutscht sein. Seine Leiche wurde erst nach einer großen Suchaktion gefunden.