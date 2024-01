Verdeckter „Strafzuschlag“ für Rollstuhlfahrer

Pro Monat um 100 Euro mehr

Zudem sei die Monatsmiete in der Regel um 100 Euro höher als bei „normalen“ Wohnungen. Kasal, der sich seit Jahrzehnten mit dem Wohnthema in Wien beschäftigt, kritisiert diese Praxis scharf: „Die Ärmsten der Armen werden zu einer dauerhaft höheren Miete genötigt, und es wird noch eine Strafgebühr für ihre Beeinträchtigung abverlangt“, so der Politiker.