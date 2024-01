Apotheken sollen Paxlovid illegal verkauft haben

Im Zuge der Ermittlungen gab es mehrere Razzien, so durchsuchte die Staatsanwaltschaft Berlin sechs Apotheken. In Bayern hatten rund 70 Ermittler Mitte Dezember Objekte in Oberbayern, Mittelfranken, Oberfranken und der Oberpfalz durchsucht und zahlreiche Dokumente sichergestellt. „Über die Zahl der unterschlagenen Packungen Paxlovid kann derzeit nur spekuliert werden“, sagte dazu ein Pressesprecher der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) in Nürnberg am Montag.