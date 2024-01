20.000 Packungen Paxlovid spurlos verschwunden

123.000 Schachteln an Apotheken geliefert

Von den 123.000 an die öffentlichen Apotheken ausgelieferten Packungen wurden bis Ende November 2023 rund 90.000 Packungen auf Kassenrezept abgegeben. Laut Apothekerkammer wurden 15.000 Packungen auf Privatrezept (unter anderem an Touristen, Ärzte, Lehrer, Beamte, Rechtsanwälte, Gemeindebedienstete etc.) abgegeben. Rund 4600 Packungen sollen aufgrund abgelaufener Haltbarkeit in den Apotheken fachgerecht entsorgt worden sein, bevor die Haltbarkeit durch eine spätere Entscheidung auf EU-Ebene verlängert wurde.