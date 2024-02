Stark zugelegt: Unsere Autos werden immer schwerer

Zwischen 2020 und 2022 hat das durchschnittliche Gewicht der auf dem Kontinent gefertigten Pkw extrem zugelegt: von 1411 Kilogramm auf 1462 Kilogramm - ein Plus von 50 Kilogramm (plus 3,5 Prozent) in lediglich zwei Jahren. Ein Gutteil des Zuwachses entfällt auf die Elektrifizierung der Antriebe - vom Hybrid bis zum reinen E-Motor. Betrachtet man lediglich die nicht-elektrifizierten Fahrzeuge fällt der Zuwachst mit 17 Kilogramm beziehungsweise 1,2 Prozent deutlich geringer aus.