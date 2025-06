8:0-Gala! Rapids Frauen steigen in die 2. Liga auf

„Die SK Rapid Frauen haben in ihrer Premierensaison in der Landesliga mit dem vorzeitigen Meistertitel schon eine beachtliche Leistung hingelegt und diese jetzt in den beiden Relegationsspielen eindrucksvoll bestätigt. Ich möchte den Frauen des SK Rapid herzlich zum Aufstieg in die zweite Frauen Bundesliga gratulieren. Man darf schon gespannt sein, welche Rolle sie in der kommenden Saison in der zweithöchsten Spielklasse im österreichischen Frauenfußball spielen werden“, so Jasmin Eder, Ligamanagerin der 2. Frauen Bundesliga.