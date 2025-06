Zombie-Grauen mit Schauspieler Ralph Fiennes

Mit „28 Days Later“ (2002) schuf „Trainspotting“-Regisseur Danny Boyle einen Klassiker in Sachen Zombie-Horror. Der Kampf gegen das schwer ausrottbare Rage-Virus, das Menschen in mörderische Bestien verwandelt, zeigt sich nun in noch dramatischeren Auswüchsen, deren technisch-visuelle Umsetzung verblüfft, kamen doch großteils Smartphones und Drohnen bei den Dreharbeiten zum Einsatz, die für eine Gänsehaut erzeugende Perspektive des Grauens sorgen.