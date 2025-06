Wir verlosen ein Treffen mit dem Musicalstar

Er ist einer der renommiertesten Musicaldarsteller und am 6. August zu Gast im Rosengarten am Linzer Pöstlingberg: Mark Seibert präsentiert gemeinsam mit Missy May, Lukas Perman & Band Highlights der bekanntesten Musicals! Egal ob als Tod in „Elisabeth“, in „Tanz der Vampire“, „Rebecca“, „Jesus Christ Superstar“ oder vielen anderen Produktionen – Mark Seibert kann und kennt alle diese Rollen. Seine markante Stimme und seine langjährige Bühnenerfahrung brachten ihn auch schon zu Soloalben und zur Produktion verschiedenster Musical-Konzerte und klangvoller Events.