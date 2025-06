Die Aufstellung: So startet Salzburg gegen Pachuca

„Wir wollen zeigen, wozu wir fähig sind!“

„Wir wollen zeigen, wozu wir fähig sind, und mit einem Erfolgserlebnis in das Turnier starten“, erklärte Salzburg-Trainer Thomas Letsch, der mit seinem Team seit Freitag in Übersee weilt. Am Dienstag stand ein Zwei-Stunden-Flug vom Trainingsquartier in New Jersey zum Spielort nach Ohio auf dem Programm. „Unsere Vorfreude auf den Start der Klub-WM ist schon länger da, sie nimmt aber von Tag zu Tag zu“, erklärte Letsch. „Da steigt das Fieber.“