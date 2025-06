Unwetter sorgt bei Salzburgs Spiel für Zwangspause

An ein ordentliches Spiel auf dem Rasen nicht zu denken

An den verwackelten Bildern der TV-Kameras war gut zu erkennen, wie wild der Wind u.a. unten auf dem Spielfeld-Niveau wirkte – an ein ordentliches Spiel auf dem Rasen wäre so nicht zu denken gewesen. Nicht zu vergessen das Ärgernis für die (wenigen) Zuschauer auf den Rängen. Es wurde entschieden, die Partie für mindestens 30 Minuten zu unterbrechen ...