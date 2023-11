Schiff gekapert: Houthis nehmen Crew als Geiseln

Ein Militärhelikopter setzte am Sonntag auf dem Frachter „Galaxy Leader“ im Roten Meer auf, bewaffnete Houthi-Rebellen sprangen heraus und brachten Schiff und Crew in ihre Gewalt. Der Frachter wurde von den erklärten Judenhassern auserkoren, weil er Bezug zu Israel hat. Japan will jetzt bei der Freilassung vermitteln.