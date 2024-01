Zeugnis gefälscht, Prozess geschwänzt: Verurteilt!

Donnerstag, 10.30 Uhr am Klagenfurter Landesgericht. Im Saal 225 wartet man auf einen 40-jährigen Vater, der in seinem falschen Ehrgeiz das Töchterchen unbedingt auf ein Gymnasium hatte bringen wollen. Und, so die Anklage, ihre Zeugnisse der vierten Volksschulklasse gefälscht hatte, was Fälschung besonders geschützter Urkunden bedeutet und mit bis zu zwei Jahren Haft bedroht ist!