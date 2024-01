Warum Lust auf Sex nichts mit dem Alter zu tun hat

Birgit (64) lässt sich nicht lumpen. Nach dem Ende ihrer Ehe hat sie einen jüngeren Partner gefunden. Mit dem Neuen ging die Beziehung bald wieder in die Brüche - allerdings aus einem anderen Grund, als er dachte: „Mein Partner hat sich über den Altersunterschied lustig gemacht und geglaubt, dass weniger Lust mit dem Alter zusammenhängt. Das ist aber nicht so. Es lag an seinem Benehmen!“