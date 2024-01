Pisten-Ärger in Wengen! Odermatt „nicht zufrieden“

„Zustand war noch nie so schlecht“

Auch der Südtiroler Dominik Paris fand deutliche Worte. „Seit ich hier Rennen bestreite, war das Brüggli-S noch nie in einem so schlechten Zustand wie in diesem Jahr. Die Piste ist aber auch an anderen Stellen ziemlich gebrochen“, meinte er gegenüber dem „Blick“.