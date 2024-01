Wengen: Kriechmayr hat’s „komplett vergeigt“

Bormio-Sieger Cyprien Sarrazin stellte am Mittwoch im zweiten Abfahrtstraining am Lauberhorn bei Wengen die Bestzeit auf. Der französische Skirennläufer war auf verkürzter Strecke - gestartet wurde knapp oberhalb des Hundschopfs - in 1:45,87 Min. um 0,35 Sek. schneller als der Schweizer Justin Murisier. Die Österreicher zeigten sich vor der ersten von zwei Abfahrten am Donnerstag (11.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) erneut nicht allzu gut in Schuss.