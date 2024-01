Mehrere neue Fälle von Geflügelpest im Burgenland

Landkarte zeigt Risikogebiete

Die interaktive Landkarte zeigt die betroffenen Risikogebiete an und lässt nach Gemeinden suchen. Ziel ist „eine rasche und effiziente Eindämmung des Seuchengeschehens“, betonte Eisenkopf. Derzeit herrscht in den Bezirken Neusiedl am See, Mattersburg, Güssing und Jennersdorf Stallpflicht, ebenso in der Freistadt Rust und in manchen Orten in den Bezirken Oberpullendorf und Eisenstadt-Umgebung. Für Menschen stellt die Geflügelpest kein gesundheitliches Risiko dar.