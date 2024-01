Ex-Tennisstar von Banker um Pension gebracht

„Mein Mandant wurde schäbig hintergangen“, findet Rechtsanwalt Thomas Kralik, der dem einstigen Daviscup-Spieler Hans Kary als Privatbeteiligtenvertreter in dem Betrugsverfahren am Landesgericht Klagenfurt zur Seite steht: 40 Jahre war Kary Kunde einer Kärntner Bank - das Vertrauen in die Mitarbeiter seiner Hausfiliale war dementsprechend groß.