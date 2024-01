Bankberater knöpfte Ex-Tennis-Ass 600.000 Euro ab

Der 36-jährige Bankberater hatte dem ehemaligen Kärntner Tennisprofi Hans Kary (74) eine lukrative Veranlagungsmöglichkeit vorgespielt. In Wirklichkeit habe er das Geld aber verspekuliert, heißt es in der Anklage, die der APA vorliegt. Der Angeklagte soll das Vertrauensverhältnis zu dem langjährigen Bankkunden ausgenutzt haben. Er habe sich gezielt einen besonders finanzstarken Kunden ausgesucht und ihm angeboten, dass er sein Geld in ein Finanzprodukt investieren könne, das eigentlich nur Mitarbeitern der Bank offensteht.