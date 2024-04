Heimspiel für den erfahrenen Fan-Polizisten

Die „Krone“ erreichte den 35-Jährigen gerade auf der spontanen Heimfahrt: Der jüngste Frost hat auch seine Reben nicht verschont. Und so muss der „Hobby“-Winzer kurzerhand in seinen drei Weingärten (immerhin insgesamt ein Hektar) in Kärnten nach dem Rechten sehen – und mithilfe seines Vaters und Bruders nun Schadensbegrenzung betreiben. Zumal er natürlich auch von seinen drei Töchtern (5, 3, sechs Monate) und seiner Lebensgefährtin ohnehin sehnlichst erwartet wird. Lustig: „Meine bessere Hälfte ist Kärntnerin – kennengelernt haben wir uns aber am Weihnachtsmarkt in Wien. Da war ich schon vier Jahre als Polizist in der Bundeshauptstadt. Mittlerweile leben wir wieder in Kärnten. Und ich pendle.“