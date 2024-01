Lokale, über die man spricht: Freigeist Klagenfurt

Dickes saftiges Rindfleisch, Blauschimmelkäse, Senfkaviar, Trüffel-Aioli, das Ganze verpackt in ein glänzendes Brioche-Weckerl - so präsentiert sich ein Burger namens Blue Inspiration (14,20 €). Er ist nur eine der vielen Kreationen, mit denen das neue Lokal FREIGEIST frischen Wind in die Kulinarikszene von Klagenfurt bringen will. Die Betreiber Christoph Feilhofer und Andreas Hammer sind mit diesem Konzept schon länger in Graz erfolgreich, nun haben sie den Sprung nach Kärnten gewagt.