Schüsse vor Kaserne: Täter feuerten aus Minivan

Schock für einen Wachsoldaten in Villach: Aus einem schwarzen Minivan feuerte der Beifahrer direkt vor der Rohr-Kaserne in der Seebacher Allee insgesamt neun Schüsse aus dem Fenster ab. Umgehend war auch die Militärpolizei zur Stelle, die schließlich die Verfolgung des Autos aufnahm. Die Beamten verloren den Wagen in Folge allerdings auf der Flucht in Richtung Innenstadt aus den Augen.