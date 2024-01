Deutsche Bahn: Jeder 5. Zug im Fernverkehr fährt

Züge mit Start oder Ziel in Deutschland fahren derzeit nur zum jeweiligen Grenzbahnhof oder fallen ganz aus. Züge über die Brenner-Strecke werden aber teilweise bis München geführt, teilten die Österreichischen Bundesbahnen mit. Für die Strecke Salzburg-München bieten die ÖBB und die Deutsche Bahn an, dass deren Tickets auch für den stündlich verkehrenden Nahverkehr gelten. Zudem können Nachtzug-Tickets von und nach Deutschland auch tagsüber genutzt werden, auch eine länger Gültigkeit bis 19. Jänner wird angeboten (sofern das Ticket bis einschließlich 8. Jänner gekauft wurde).



Hier sehen Sie Tweets der ÖBB zum Streik der Lokführerinnen und Lokführer in Deutschland.