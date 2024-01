Deutsche Bahn in Rage, Ausfälle bei uns befürchtet

In einer Woche, in der im deutschen Straßenverkehr wegen der Bauernproteste ohnehin starke Behinderungen erwartet werden, will nun auch die Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr von Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Freitag, 18.00 Uhr, die Arbeit niederlegen. Erfahrungsgemäß fahren schon vor dem Ausstand einige Züge nicht nach Plan. Zudem dauert es danach in der Regel einige Zeit, bis sich der Verkehr normalisiert. Im Streikfall dürften auch Verbindungen zwischen Deutschland und Österreich betroffen sein, die ÖBB raten Reisenden, nicht notwendige Bahnfahrten zu verschieben. Die Züge der Westbahn fahren jedoch planmäßig.