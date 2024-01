Werbung für „1000 zusätzliche Polizisten für Wien“

Der Info Store steht allen Besuchern offen, Interessenten erwartet man sich aber vor allem durch Besuche von Schulklassen. Auch soll er als Anlaufstelle für jene fungieren, die schon an Rekrutierungsveranstaltungen teilgenommen haben, aber vielleicht einen zweiten Anlauf brauchen, um sich für die Polizeilaufbahn zu entscheiden. Als Ziel setzt Karner „1000 zusätzliche Polizisten für Wien in diesem Jahr“ an.