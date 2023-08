Fit genug für die Polizei? Wir haben‘s probiert

Es ist drückend heiß an diesem sommerlichen Nachmittag in der Polizeisportanlage an der Alten Donau. Die Sonne knallt gnadenlos herunter. Gemeinsam mit 69 anderen Teilnehmern stehe ich am Rand des Fußballfelds. Wir alle wollen wissen, ob wir fit genug für die Polizeischule sind.