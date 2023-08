Wiener Polizeiinspektionen reduzieren Nachtbetrieb

Gemischte Gefühle bei FCG und FSG

Personalvertreter äußerten sich dem „Kurier“ gegenüber mit gemischten Gefühlen zu dem möglichen Schritt. Er begrüße zwar grundsätzlich alle Maßnahmen, die Kollegen entlasten würden, so Walter Strallhofer von der roten FSG-Fraktion in der Polizeigewerkschaft gegenüber dem „Kurier“. Gleichzeitig sei jedoch noch offen, inwiefern die Mehrbelastung sich auf die geöffneten Stationen auswirke. „Die Ressourcen an Arbeit bleiben gleich, da die Kollegen, die den Funkwagen besetzen, normalerweise den Parteienverkehr nebenbei im Innendienst miterledigen“, so Strallhofer.