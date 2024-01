Christian Moritz starb im 90. Lebensjahr

Christian Moritz, am 25. Mai 1934 in St. Lorenzen im Gitschtal geboren, maturierte 1955 am Bundesgymnasium in Tanzenberg und studierte anschließend Theologie an der Diözesanlehranstalt Klagenfurt. Nach seiner Priesterweihe 1960 in Klagenfurt war Moritz als Kaplan in Obervellach tätig. Von 1962 bis 1966 war er Präfekt und von 1966 bis 1968 Vikar am Marianum Tanzenberg. Von 1968 bis 1972 war Moritz Rektor des Stiftes St. Georgen am Längsee. Anschließend war er zehn Jahre lang Pfarrer in Pusarnitz. Von 1982 bis 1996 war er für die Pfarre Viktring-Stein verantwortlich. Von 1996 bis 2007 war Moritz Propstpfarrer in Friesach. In der Burgenstadt regierten damals, wie schmunzelnd gesagt wurde, Max und Moritz: Pfarrer Moritz und Bürgermeister Max Koschitz.