Glücksgefühle im Schnee

ALPINE SKI-WM 2025

In Saalbach werden von 4. bis 16. Februar 2025 die FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften ausgetragen. Auf einer Anzeigetafel mitten im Ort werden die Tage, die Stunden, die Minuten und die Sekunden heruntergezählt, bis es so weit sein wird. Botschafter für diese Mega-Veranstaltung wird der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer sein, sogar ein Musical über die Faszination des Skifahrens wird es dazu geben. Genug der Superlative, uns geht es nur ums Skifahren, wir halten es mit Wolfgang Ambros : „I foar no ned z’haus, i bleib am Montog a no do.“ Gesagt, getan.