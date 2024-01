Der Trainer-Optimismus hat viele Gründe

Satte vier Wochen durften die Himmelsstürmer in der Winterpause auf der faulen Haut liegen, heute Montag ist Schluss damit! Markus Schopp bittet zur ersten Einheit im neuen Jahr. In dem die Hartberger an den Überdrüber-Herbst anschließen wollen. Als Bundesliga-Vierter waren sie in aller Munde, im Frühjahr will das Sensationsteam der Saison endgültig die Krone aufsetzen und in die Meistergruppe einziehen. Sechs Punkte hat man Vorsprung auf Platz sieben, es schaut sehr gut dafür aus.