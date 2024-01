Toter Macheten-Mann: Details nach Polizei-Schuss

Der Schock sitzt tief in dem 2250-Seelen-Kurort Bad Sauerbrunn im Bezirk Mattersburg. Nach dem tödlichen Polizeieinsatz am Freitagnachmittag sind die Bewohner bestürzt über die Tragödie, die sich in dem kleinen Einfamilienhaus in der Wiesener Straße abgespielt hatte.