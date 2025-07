Nickelsdorf: Kultur findet auch im Heurigen statt

„Weil auch die Heurigenkultur schützenswert ist und erhalten werden muss“, so Kugel-Obmann Mike Hörmann. „Und unser Stadl-Heuriger ist einfach etwas besonderes.“ Seine Frau Petra und Manuel Limbeck haben das Lokal in Sub-Pacht übernommen und führen den Betrieb – gewürzt natürlich mit etlichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Frühschoppen, wie am vergangenen Wochenende.