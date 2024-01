„Haben die Pflicht, Spielverderber zu sein“

Denken Sie, dass es wichtig wäre, in den Schulen das Thema Finanzen und Co. zu unterrichten?

Es ist extrem wichtig, jungen Menschen von klein auf einen bewussten Umgang mit Geld beizubringen. Mehr Finanzwissen in den Schulen ist definitiv wünschenswert. Durch die nationale Finanzbildungsstrategie arbeiten wir auch an Angeboten, Unterlagen und Workshops für Lehrkräfte und Schüler. Junge Menschen sollten aufs Leben vorbereitet sein, wenn sie die Schule verlassen.