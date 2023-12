Regierung will Jugend vor Schuldenfalle bewahren

Mit dem Alter steigt der Schuldenstand: Menschen zwischen 31 und 50 Jahren haben durchschnittlich 59.966 Euro Schulden. Die Regierung will dieser Entwicklung mit einer Informationsoffensive entgegenwirken. „Die Kampagne soll in erster Linie dort eingesetzt werden, wo junge Menschen täglich unterwegs sind, nämlich in den sozialen Medien“, sagt Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP).