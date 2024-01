Amoklauf an US-Schule: 1 Toter, mehrere Verletzte

„Wir dachten an einen Streich“

Ein Schüler sagte gegenüber NBC News, dass er in der Früh „ein paar Knallgeräusche“ hörte und „einen Haufen Kinder rennen sah“. Er hielt dies zunächst aber für einen Streich. Doch dann sagte einer seiner Freunde, dass es einen Schützen mit einer Waffe gab. „Dann bekamen wir Angst, aber wir dachten wieder, es sei ein Streich oder so etwas“. Danach bekann ein Lehrer, die Schüler anzuschreien, sie sollten „gehen, gehen, gehen“.