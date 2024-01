Suchhündin rettete Frau in Japan aus Trümmern

4600 Personen sind somit im Rettungseinsatz, wie Verteidigungsminister Minoru Kihara am Donnerstag auf der Plattform Y mitteilte. Direkt nach dem Erdbeben am Neujahrstag waren tausende Feuerwehrleute, Streitkräfte und die Polizei aus ganz Japan in die Präfektur Ishikawa gekommen, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen und nach verschütteten Menschen zu suchen. Speziell ausgebildete Rettungshunde unterstützen sie dabei.



Hier sehen Sie den Tweet von Japans Verteidigungsminister.