Wahlen für Putin und Trump

Im kommenden März dürfen die Bürger des größten Flächenstaats der Erde, also Russlands, zur Wahlurne schreiten, um ihren Präsidenten zu wählen. Und wenige Monate später, im November, sind die Bürger des mächtigsten Staats der Erde, also der USA, an der Reihe, um ihren Präsidenten zu küren.