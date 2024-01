Happy End im Baby-Drama: Drillinge wieder bei Mama

Mittwoch, am späten Nachmittag. Liane Hirschbrich kommt aus dem Wiener AKH, mit Kinderwägen; darin liegen ihre Drillinge in wattierten Strampelanzügen. „Ich hatte gerade in der Klinik einen Streit mit den Menschen, die mir großes Leid angetan haben. Aber letztlich zählt bloß: Ich habe endlich meine geliebten Babys zurückbekommen“, sagt sie.