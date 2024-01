Flugrettung hebt vorerst in Wiener Neustadt ab

In die gleiche Kerbe schlägt Marco Trefanitz, Geschäftsführer ÖAMTC-Flugrettung: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, gemeinsam mit dem Land Burgenland schnellstmöglich einen alternativen Standort zu finden und die Stationierung eines zweiten Notarzthubschraubers im Norden des Bundeslandes umzusetzen.“ Begrüßt wird die Zwischenlösung auch von den SPÖ-Bezirksvorsitzenden in Neusiedl am See, Kilian Brandstätter und Maximilian Köllner: „Dadurch wird das geplante Versorgungsgebiet schon im Frühjahr abgedeckt.“