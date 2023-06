Schwierige Suche nach Stützpunkt für Flugrettung

Der neue Rettungshelikopter „Christophorus 18“ wird laut aktuellem Stand in Zurndorf im Burgenland stationiert - so viel steht vorerst fest. Geht es nach Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), sollen die „Gelben Engel“ vom ÖAMTC noch in diesem Jahr abheben können. Nach ersten Lärmmessflügen und einem verletzten Turmfalken meldeten Tierschützer ihre Bedenken an.