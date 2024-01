Finanzministerium erklärt Benkos hohe Steuerschuld

Die Deals des Rene Benko werden das Land noch lange beschäftigen. Am Wochenende wurde bekannt, dass die Republik Benkos Privatresidenz pfändete, weil es eine Umsatzsteuerforderung in der Höhe von zwölf Millionen Euro gegenüber einer Stiftung einer Benko zuzurechnenden Betriebsgesellschaft gibt. Damit stand die Frage im Raum, wie es sein kann, dass Benko zwölf Millionen an Umsatzsteuer nicht abführen musste? Genießt er Privilegien?